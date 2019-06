Globo d'Oro alla Carriera a Franco Nero (foto) e Vanessa Redgrave, icone del cinema e coppia nella vita, un riconoscimento speciale al compositore Ezio Bosso e una performance a sorpresa nella serata di premiazione il 19 giugno, di Arturo Muselli, da Gomorra. Il Globo d'Oro, riconoscimento della stampa estera nei confronti del nostro cinema, ha annunciato premi speciali e candidati al prestigioso premio, giunto alla 59° edizione, che si svolgerà a Villa Wolkonsky, residenza dell'Ambasciatore britannico. «Quest'anno ci sono dei cambiamenti», dicono Claudio Lavanga e Alina Trabattoni, responsabili del Globo D'oro, abbiamo ridotto le candidature da cinquine e terne, introdotto il premio per le serie tv e il voto online per i 40 giurati.

I candidati come miglior regia sono Marco Bellocchio con Il traditore, Matteo Garrone con Dogman e Alice Rohrwacher per Lazzaro Felice. Le candidate al Globo per Miglior Attrice sono Jasmine Trinca, di Croce e delizia, Francesca Niedda per Ovunque proteggimi e Anna Foglietta di Un giorno all'improvviso. Mentre i tre finalisti per la categoria maschile, sono Alessandro Borghi per Sulla mia pelle, Marcello Fonte per Dogman e Pierfrancesco Favino per Il traditore. Tra le serie tv le candidature sono per L'amica geniale, Il nome della rosa e La porta rossa. (P. Trav.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA