Gli Usa sotto choc: più morti della prima Guerra mondiale

Il Covid nel mondo sta vivendo traiettorie differenti. Mentre in Europa si vive la coda della pandemia, negli Stati Uniti e soprattutto in Brasile la situazione resta di grave emergenza. Nonostante l'ottimismo di Donald Trump il bilancio dei morti negli States ha superato quello della Prima guerra mondiale, quando persero la vita 116.516 americani. Il dato aggiornato della Johns Hopkins registra invece 116.963 decessi nel Paese su un totale di 2.137.731 contagiati.

Ancora più grave la situazione nella terra del samba. Mentre il presidente Jair Bolsonaro continua a minimizzare annunciando ulteriori aperture, il Brasile registra il record di contagi in un giorno (quasi 35mila), circa sei volte il picco italiano. E le accuse nei suoi confronti sono sempre più forti: «Il presidente ha ignorato tutti i nostri avvertimenti», denunciano gli scienziati. Il nuovo aumento arriva infatti in concomitanza con l'allentamento delle regole di distanziamento sociale in città come San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia. (S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA