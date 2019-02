«Gli uffici hanno sbagliato, ci penso io»

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ogni ufficio deve prendersi le sue responsabilità ed occuparsi delle proprie competenze. Basta allo scaricabarile burocratico da parte dei vari sportelli e comandi di polizia locale». Parola del comandante generale dei vigili urbani Antonio Di Maggio, che interviene sul caso della signora R. D. e della sua personale odissea burocratica. «Se le cose sono andate come la signora racconta non ci sono scusanti: gli uffici hanno sbagliato», afferma Di Maggio.«Come comandante dico basta alla scusa non è di mia competenza: mi ha dato fastidio da cittadino, e non la sopportavo da vigile, figuriamoci da comandante», continua Di Maggio, che poi riafferma con forza il suo impegno a risolvere la situazione. «Siamo a disposizione della signora per la denuncia del caso - conclude il comandante generale dei vigili romani - sarà mia cura e premura chiamarla nelle prossime ore per darle tutto l'aiuto necessario». (L. Cal.)