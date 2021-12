«Gli studenti paghino i danni nelle scuole occupate»

Vetri rotti, porte scardinate ed estintori svuotati nelle classi o nei corridoi. Le macchinette delle bibite distrutte, le sedie scaraventate giù dalle sedie, il materiale scolastico a soqquadro. È lo scenario desolante dopo l'occupazione in una scuola: atti di vandalismo in piena regola. E a Roma, alle prese con un'escalation di proteste, le scuole sono devastate: il direttore dell'Usr, Rocco Pinneri, ha scritto ai dirigenti chiedendo di denunciare gli occupanti e far pagare i danni ai responsabili. «Sono d'accordo ha sottolineato Mario Rusconi, presidente dell'Assopresidi di Roma - la scuola è pubblica, non appartiene a quelle minoranze di 50 o poco più di studenti che occupano in maniera anti-democratica, negando il diritto allo studio della stragrande maggioranza dei loro compagni che non approvano». (L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA