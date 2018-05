Gli studenti a passeggio per scoprire Tor Bella

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Andare alla scoperta del proprio quartiere, ma soprattutto capire come poterlo trasformare in un luogo più bello e a disposizione di tutti i cittadini: sarà questo l'obiettivo di Mettiamoci in moto, la passeggiata per le vie di Tor Bella Monaca organizzata dagli studenti dell'Istituto Amaldi, protagonisti del progetto Agente 0011, realizzato da ActionAid a Roma, in collaborazione con l'associazione culturale El Chentro.L'evento rappresenta il momento finale del percorso d'indagine territoriale e sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche dell'Agenda 2030 intrapreso a partire dallo scorso settembre dagli studenti dell'Amaldi.Dopo aver effettuato una mappatura dei servizi presenti nel territorio, incontrato cittadini, istituzioni locali e diverse realtàhanno elaborato il progetto Il sole a Tor Bella Monaca, che ha come obiettivo quello di attivare i cittadini per migliorare il quartiere.