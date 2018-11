Gli occhi, specchio dell'anima

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Occhi stanchi addio. Notti insonni, stress, inquinamento sono le cause di borse sotto gli occhi e occhiaie. Ecco perché è necessario correre ai ripari con i prodotti giusti.Dioptifatigue di Lierac è un correttore stick molto efficace, che agisce sui segni di stanchezza rienergizzando il contorno occhi. Nuxe Gel è invece un balsamo occhi multi-correzione che, grazie alla texture delicata e ultra-rinfrescante, diffonde a livello del contorno occhi un estratto di caffeina vegetale anti-occhiaie e anti-borse e con l'olio di nocciola aiuta a rinforzare questa zona sensibile. Elimina tossine e gonfiore perioculare attraverso l'azione drenante della linfa nera dell'alga vegetale, Le Soin Noir Yeux di Givenchy. Crema specifica e tutta vegana è la Dermolab Nature Sense: con olio di oliva e uva bio è emolliente e antiossidante. Studiati per il contorno occhi, sono gli Eye patch di Comfort Zone, maschera ricca di peptidi dall'effetto immediato: via borse e segni di stanchezza. (A.Vil.)riproduzione riservata ®