Gli negano un drink: baristi picchiati a sangue da due giovani pugili all'Eur

Calci, pugni, testate, persino un morso. E due ragazzi finiti in ospedale con le ossa rotte e la frattura dello zigomo naso. Un episodio violento si è verificato nel week end appena trascorso all'Eur. «Se non ci dai da bere avrai problemi quando esci dal locale. A noi non si dice di no altrimenti attacchiamo, siamo due pugili figurati se ci mettono paura due che fanno finta di fare i buttafuori». Sono le minacce che hanno preceduto l'aggressione di due baristi in un locale della movida all'Eur, da parte di due giovani pugili.

Dalle parole, Manuel Varrini e Alex Orefice (entrambi poco più che ventenni), sono passati ai fatti prendendo i barman a calci e pugni come su un ring di pugilato. Le vittime del pestaggio hanno riportato gravi lesioni e la frattura dello zigomo. È accaduto sabato notte in un locale di piazza Marconi, diventata ormai il ritrovo dell'outdoor capitolino notturno dei ragazzi. Gli aggressori, entrambi già conosciuti dalla polizia e dai carabinieri e colpiti dall'avviso orale della questura, sono stati arrestati dagli agenti del reparto volanti e del commissariato Esposizione in via Chopin mentre tentavano la fuga. Stando alla ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe scaturita dopo che gli arrestati per lesioni e tentata estorsione, non avevano gradito il rifiuto dei baristi colpevoli di non aver dato loro da bere, visto l'approssimarsi dell' orario di chiusura. Il peggio è stato scongiurata grazie all' intervento della polizia che ha evitato che la situazione trascendesse ulteriormente.

Nella zona dell'Eur infatti, la questura di Roma, ha rinnovato anche quest' anno un protocollo d' intesa con le discoteche e gli altri locali pubblici, dopo uno studio dell' Università Link Campus, che prevede un'interazione tra tutti gli addetti ai lavori, permettendo così una maggiore rapidità d'intervento ed un interscambio di informazioni nel caso in cui accadano fatti criminali legati al divertimento. Il dispositivo di controllo messo in campo dal questore Carmine Esposito è entrato subito in azione dopo il pestaggio. Mentre le volanti circondavano la zona, i due malviventi sono stati bloccati dai detective, mentre stavano salendo in macchina per far perdere le loro tracce.

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

