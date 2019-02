Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli italiani non hanno più paura dell'eCommerce. Lo dicono i 27,4 miliardi di euro di spesa registrati nel 2018, con un tasso di crescita del 16% rispetto all'anno precedente, che in numeri si traduce in 3,9 miliardi di euro. Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano i connazionali che acquistano online sono 23,5 milioni (con 17,8 milioni che comprano almeno una volta al mese), mentre la penetrazione sul totale di vendite è del 5,7%, in rialzo ma ancora distante da Francia, Germania e Regno Unito, che viaggiano a tassi in doppia cifra ma che inseguono Cina (18%) e Stati Uniti (12%). Cosa si acquista? Il 56% degli affari è rappresentato dai prodotti, con elettronica, informatica, abbigliamento e arredamento davanti a tutti, anche se in termini assoluti in cima c'è il turismo, che per l'eCommerce vale 9,8 miliardi di euro. Anche in questo settore si sta gradualmente rovesciando il rapporto tra smartphone e computer, con il primo utilizzato per più del 30% delle compere. (A. Cap.)