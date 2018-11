Gli interventi idraulici restano impantanati Danni milionari

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòAd ogni perturbazione un po' più violenta Milano trema. Sempre. Da 60 anni. Incubi che si chiamano Seveso e Lambro. Il primo fuoriesce dagli argini e sommerge il quartiere Niguarda, ad est della città, con i zampilli che escono dai tombini e le strade trasformate in ruscelli. L'acqua e il fango arrivano in scantinati, garage, negozi e la scena, appena scatta l'allerta meteo, è sempre la stessa: si vedono centinaia di milanesi alle prese con paratie mobili e sacchi di sabbia. L'esondazione del 18 settembre 2010 e le due del 2014, a luglio e a novembre, se le ricordano ancora tutti, a Milano. La periferia ovest invece fa i conti con il Lambro, che tracima nel parco omonimo trasformandolo in una palude.Per il Seveso la soluzione è quella delle quattro vasche di laminazione, ovvero invasi in cui far defluire l'acqua in eccesso: l'opera è impantanata da anni. Soltanto lo scorso settembre si è sbrogliata la matassa per costruirne una. Per gli allagamenti del 2010 e del 2014 sono già stati indagati per inondazione colposa 8 amministratori, tra cui due ex sindaci e gli ex assessori competenti.riproduzione riservata ®