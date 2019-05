Gli Internazionali Bnl d'Italia sono entrati nel vivo e, fino a domenica, si potranno vivere le competizioni e accedere al Parco del Foro Italico - il Villaggio del Tennis - da Lungotevere Maresciallo Cadorna (angolo via Canevaro), fra la piscina coperta e lo Stadio del Nuoto, o dall'ingresso di Viale delle Olimpiadi 60 (Ponte della Musica), dove si trova anche il punto informazioni. I biglietti sono in vendita online o alla biglietteria di Lungotevere Cadorna. Tre le possibilità: Campo Centrale, che ospiterà anche semifinali e finali (sessione diurna e serale); Grand Stand Arena (unico biglietto per 5 match al giorno); Ground, con accesso al Parco e allo Stadio Pietrangeli e prezzi a partire da circa 20 euro. Da visitare l'area commerciale e le tre aree ristoro, la Fun Area per i bambini, con un campo per gli incontri con i campioni e un simulatore di velocità del servizio. Nei giorni del torneo, l'Atac potenzia il trasporto pubblico ed è presente un servizio navetta da Termini.(C. Fag.)

