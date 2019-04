Gli impianti di trattamento rifiuti (Tmb) di Malagrotta hanno necessità di una urgente manutenzione straordinaria. Per questo, da fine aprile la ricezione di rifiuti potrà diminuire. L'Ama è al lavoro per mettere in campo «tutte le azioni per individuare siti alternativi» e ridurre al massimo «gli impatti sulla gestione del servizio di igiene urbana della città di Roma». «A fronte dell'esigenza manifestata dall'amministratore giudiziario dei Tmb di Malagrotta di effettuare lavori di urgente manutenzione straordinaria su entrambi gli impianti, sono stati, altresì, disciplinati i conferimenti dei rifiuti nel corso della manutenzione. A partire da fine aprile la capacità di ricezione di rifiuti potrà diminuire, rispetto a quella contrattualmente prevista, fino ad un massimo di 200 tonnellate al giorno, mentre potrà arrivare ad un massimo di 500 tonnellate al giorno da fine maggio alle prime settimane di settembre», spiega l'Ama.

