«Gli ho detto la verità, non ha pianto»

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Gli ho dovuto dire io la verità, che non potrà più camminare. Ma anche che lo porteremo in un centro specializzato che gli darà ottime possibilità di migliorare la sua vita. È forte e quindi ce la farà sicuramente».È toccato a Franco Bortuzzo, padre di Manuel, il nuotatore vittima dell'agguato all'Axa nella notte di sabato scorso, dover affrontare la tragica realtà e guardare negli occhi quel figlio bello come il sole e che sperava di andare nella Nazionale delle piscine.I sogni di Manuel si sono infranti a causa di un proiettile che poteva anche ucciderlo, ma che invece gli ha negato per sempre l'uso delle gambe. «Manuel - confessa il padre al Corriere.tv - non ha pianto. Ha solo detto: Mi sento mancare la parte di sotto. Lui è consapevole della sua situazione, non avrà bisogno di psicologi perché è una persona forte e penso che troverà da solo la forza per superare quanto gli è successo. Non ha pianto - continua commosso - io mi aspettavo una reazione diversa quindi vuol dire che sa che ce la faremo».Oggi al San Camillo dovrebbero sciogliere la prognosi: «In meno di due giorni beve e mangia da solo - racconta ancora il padre di Manuel -. Noi non smettiamo mai di sperare e nemmeno lui. La polizia sta facendo il suo lavoro in maniera esemplare, è stata ritrovata la pistola, quando starà meglio saranno le forze dell'ordine a chiedergli cosa è successo, se si ricorda, per ora sono felice che sia vivo». Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, ha aggiunto: «Fisicamente è una roccia sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti».La mamma del ventenne ha avuto anche lei la forza di dirgli tutto, anche se ha utilizzato una metafora per far capire il cambiamento che attende Manuel: «Fatti forza, sarà solo un altro allenamento».(M. Fab.)riproduzione riservata ®