Gli Ex-Otago, in un set acustico intimo e coinvolgente, apriranno il party di Fabrique du Cinéma che celebra anche l'arrivo dei migliori film dal festival di Venezia a Roma, questa settimana. On stage anche Sergio Andrei che porterà alcuni brani di anticipazione del suo primo disco, Distopica retorica, in uscita il prossimo anno. In console Diego De Gregorio, cuore e animo campano ma romano d'adozione, cantautore ed eclettico dj. Fulvio Risulo (Il colpo del cane) e Simone Catania (Drive me home) saranno invece i protagonisti degli Incontri con gli Autori; mentre dalle 20 saraà possibile assistere alla proiezione dei corti di giovani talenti: Lella di Michele Capuano, Sveglia di Matteo Branciamore ed altri.

Lungotevere V. Gassmann, venerdì dalle 19 alle 02,30, ingresso libero

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

