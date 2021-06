Gli Europei di calcio come non li avete mai visto. Sky Sport prepara una vera e propria full immersion, che vedrà la tv di Comcast trasmettere in diretta (e in 4K HDR) tutte le 51 partite dall'11 giugno all'11 luglio, con approfondimenti non stop dalla mattina presto sino a oltre la mezzanotte. Un'estate azzurra, quindi, che in Italia manca ormai da 5 anni, tra mancati Mondiali 2018 e pandemia del 2020. Le partite azzurre saranno commentate come tradizione dalla coppia formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Alessandro Bonan, Billy Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini, Fabio Capello e Gianluca Di Marzio saranno protagonisti nel pre e nel post partita.

Per l'occasione tornerà Sky Buffa Racconta, dedicato da Federico Buffa al meraviglioso gol di Marco Van Basten all'Unione Sovietica nella finale di Euro 1988. Non mancheranno poi l'Uomo della Domenica. Discorso su due piedi. Azzurrando, di Giorgio Porrà sulla storia dell'Italia all'Europeo, nonché le Storie di Matteo Marani. Infine, nel palinsesto europeo anche tre episodi di Mister Condò, con ospiti Toldo, Prandelli e Conte. (M.Sar.)

