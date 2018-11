Gli errori galattici fanno scuola

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Oggi noi costruiamo le nostre cattedrali del sapere attingendo alle fatiche e agli errori di chi ci ha preceduto». Il libro di Luca Perri è fondamentale perché parla di scienza con abilità da narratore. Perché racconta gli errori scientifici, indicando quali strade siano state poi tracciate. Ricorda come sia importante continuare a cercare. Presenta la scienza come rete di sapere e persone che vi hanno dedicato la vita. Fondamentale, perché i nostri adolescenti hanno una velocità di esecuzione mediato dalle tecnologie. L'apparenza che tutto possa accadere in un unico click. E potrebbe andare contro proprio al percorso scientifico, che comprende l'umanità dell'errore. Fondamentale perché, anche grazie alle illustrazioni di Pettinato, sa rivolgersi ai ragazzi creando un Network di scienza, cultura, storia e gioco.Errori galattici di Luca Perri, De Agostini, 15,90 euro.