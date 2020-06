Gli emirati donano 200 tablet agli studenti

«L'Ambasciata degli Emirati Arabi ha donato a Roma Capitale 200 tablet destinati ai bambini romani. Grazie a questa donazione abbiamo potuto rispondere a una richiesta che ci è arrivata da diversi Municipi in vista della riapertura delle scuole a settembre». Lo annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «In questo periodo di emergenza - aggiunge - abbiamo avuto conferma di quanto sia importante possedere e poter utilizzare dispositivi informatici in ambito scolastico. A settembre speriamo che la modalità della didattica a distanza non sarà quella prevalente, ma con questa importante donazione permetteremo ai bambini delle famiglie più fragili di poter usufruire di strumenti adatti per studiare. Sono davvero grata all'ambasciatore degli Emirati Arabi Abdulaziz Nasser Rahma Alshamsi per questo gesto di vicinanza nei confronti della nostra città. Come sempre, grazie alla collaborazione e all'aiuto reciproco - conclude Raggi - abbiamo la possibilità di dare un sostegno concreto a chi ne ha bisogno».(S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 05:01

