Gli effetti della riforma della pubblica amministrazione, con la sua stretta sull'assenteismo, cominciano a farsi sentire. Nel 2017 infatti, secondo una ricerca condotta dalla società FPA, i giorni di malattia chiesti dagli statali sono diminuiti del 10,6%, così come si sono ridotti i certificati medici soprattutto per il calo delle assenze brevi di un giorno. La tendenza è confermata anche dai dati Inps per il primo trimestre del 2018 quando i dipendenti pubblici appaiono più virtuosi di quelli privati. Tra gennaio e marzo i lavoratori privati hanno inviato 4,68 milioni di certificati medici (+12,4%) per oltre 28 milioni di giorni di malattia con un aumento dei giorni del 5,6% sullo stesso periodo del 2017. Per i lavoratori pubblici sono stati inviati 1,89 milioni di certificati medici nel periodo (+3,1%), ma con un calo dei giorni complessivi di malattia dell'1,1%. (M.Oss.)