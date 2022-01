Gli aveva rubato lo zaino e l'ha spinto giù da Ponte Sisto: preso dopo 6 mesi

Una fitta rete investigativa, durata sei mesi, ha portato all'arresto di un ragazzo di 23 anni di origine marocchina, sospettato di aver spinto giù da Ponte Sisto un connazionale di 30 anni.

L'uomo, gravemente ferito, era precipitato su uno dei piloni di sostegno di Ponte Sisto in circostanze non chiare per questo il lavoro dei carabinieri della compagnia Trastevere, insieme con il Ris, è andato avanti per mesi riuscendo così a stringere il cerchio intorno al giovane indagato.

A sostegno dell'attività investigativa sono stati utilizzati i video di diverse telecamere da cui è emerso che la vittima è stata spinta giù dal ponte perché aveva riconosciuto nel 23enne l'uomo che, il giorno prima a piazza Venezia, gli aveva rubato lo zainetto. Lo ha rincorso per poi restare preda della reazione del giovane, che lo ha spinto giù. Ora il 23enne, già in carcere per altri motivi, dovrà rispondere di rapina aggravata e tentato omicidio. (L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA