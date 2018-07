Gli autodemolitori bloccano la Colombo

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Manifestazione degli autodemolitori ieri pomeriggio in via Cristoforo Colombo (altezza Regione Lazio). Nel corso della protesta un manifestante si è arrampicato su un'impalcatura minacciando il suicidio. Gli autodemolitori hanno bloccato il traffico all'altezza di Piazza dei Navigatori. La protesta è contro il piano del Campidoglio che ha avviato un piano di legalità e che non prevede proroghe per mettersi in regola. Già 60 sono stati chiusi. «Per il rinnovo delle autorizzazioni, abbiamo chiesto ai 72 autodemolitori che operano a Roma di presentare progetti che dimostrassero la possibilità di continuare a lavorare nel pieno rispetto delle norme - ha detto Raggi alcune settimane fa - I progetti dovevano essere presentati entro lo scorso 12 aprile. Subito dopo è stato avviato l'iter per la valutazione delle proposte». I manifestanti restano in presidio sotto la Regione.