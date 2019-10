Gli anziani non sono silenziosi, o noiosi. Anzi. Un divertente albo illustrato smonta i luoghi comuni sulle persone di una certa età, raccontandole con allegria e intelligenza. Sono ottimi accompagnatori per una serata di ballo, perfetti compagni di un giro in ottovolante, abili cuochi nel preparare le merende più ghiotte.

Nei bambini soprattutto di età prescolare, può capitare un po' di timidezza nei confronti delle persone più anziane, non intendendo i nonni, ma magari persone con cui si ha meno confidenza, e queste pagine ironiche e autoironiche li raccontano dal loro punto di vista, trovandone tratti comuni di dialogo. Le illustrazioni, della stessa autrice, sono altrettanto spiritose e coinvolgenti.

Tutta la verità sugli anziani, Elina Ellis, Gallucci, 12,90 euro

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

