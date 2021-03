Gli anticorpi monoclonali arrivano all'Umberto I: dopo il day hospital allo Spallanzani, infatti, la terapia è stata avviata anche al Policlinico. Il primo paziente è un uomo di 59 anni con patologie cardiovascolari e ipertensione: ha ricevuto la dose presso il Centro Somministrazione Monoclonali Covid delle Malattie Infettive, diretto dal Professore Claudio Mastroianni. Il paziente sta reagendo positivamente.

Il trattamento può essere effettuato dalle 72 ore dopo i primi sintomi fino a un massimo di 10 giorni e serve la prescrizione del medico curante o del pronto soccorso. Possono essere sottoposti a questo tipo di cura i pazienti Covid con un'età maggiore ai 12 anni, non ospedalizzati, non in ossigenoterapia e con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza.(L.Loi.)

