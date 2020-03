GLI ALTRI SPORT

MILANO La speranza di far disputare domani in Toscana le Strade Bianche di ciclismo (uomini e donne élite) è naufragata dopo un vertice tra gli organizzatori, il prefetto e il sindaco di Siena. Gare annullate in quanto non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dall'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio. Si tenterà il recupero, anche se internazionale è densissimo. Ma soprattutto sembrano essere sempre più dense le nubi su Tirreno-Adriatico (11-17 marzo), Milano-Sanremo (21 marzo) e Giro di Sicilia (1-4 aprile). Posticipate a data da destinarsi anche le prime due prove della BMX European Cup, previste a Verona il 28 e 29 marzo e valide come qualificazione ai Giochi Olimpici. Oggi verrà infine presa la decisione definitiva sulle finali di Coppa del Mondo di sci alpino previste a Cortina dal 18 al 22 marzo. La speranza è di poterle conservare in Italia, seppur obbligatoriamente a porte chiuse. Intanto una bella notizia: la statunitense Mikaela Shiffrin tornerà in gara settimana prossima ad Are, in Svezia.(M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

