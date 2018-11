Gli All Blacks all'Hard Rock con Leggo

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono nella capitale da quattro giorni ed è già All Blacks mania. I giocatori della squadra di Rugby più forti del mondo, famosi per la Haka: la danza Maori con cui si caricano prima di ogni partita (e con cui esaltano gli spettatori di tutto il mondo), sono a Roma per il match contro l'Italia che si terrà sabato alle 15 allo stadio Olimpico. Tra un allenamento e l'altro si godono un po' la città e, con la loro stazza, non passano di certo inosservati. Ieri, ad esempio, si sono concessi un pranzo all'Hard Rock Cafe di via Veneto, dove non hanno negato foto e selfie ai presenti e dove si sono anche messi a sfogliare alcune copie di Leggo, incuriositi. Da domani il programma degli uomini di Steve Hansen prevede allenamenti intensi fino al match. La Nuova Zelanda infatti sabato vuole vincere e bene, dopo l'ultimo cocente ko rimediato contro l'Irlanda.(J.Per.)