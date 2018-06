Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli agenti della Polizia di Stato ed in particolare i «Falchi» della Sesta Sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra Mobile, soprattutto nel fine settimana, hanno intensificato il pattugliamento e l'azione repressiva nell'ambito delle note piazze di spaccio della capitale che, proprio nelle giornate di festa trovano momento di maggiori affari da parte della malavita romana.I poliziotti, in borghese, durante la loro quotidiana azione di contrasto al traffico di stupefacenti, hanno rivolto la loro attenzione su diversi obiettivi, tra i quali la zona Ostiense, immancabile protagonista della movida capitolina. In questa realtà, un 34enne romano, con numerosi precedenti di polizia, è stato controllato dai Falchi che, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di effettuare una perquisizione presso l'abitazione dove, abilmente occultato all'interno di un orsetto di peluche posto in camera da letto, è stato rinvenuto e sequestrato un importante quantitativo di cocaina suddiviso in numerose dosi e denaro contante. Ultimati tutti gli accertamenti di rito, l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.