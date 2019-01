Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli agenti della Polfer, insieme al personale militare del Raggruppamento Lazio Abruzzo, brigata Sassari, sono intervenuti in un esercizio commerciale della stazione Tiburtina in cui un uomo stava inveendo contro i dipendenti dopo aver rifiutato di pagare quanto consumato. L'uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di dileguarsi. Raggiunto e bloccato, ha poi opposto resistenza per evitare il controllo.Il trentenne è stato dunque accompagnato presso gli uffici di Polizia più vicini, dove è risultato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato così tratto in arresto e condotto a Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per i fatti citati l'uomo è stato inoltre indagato in stato di libertà e deferito all'ag per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e insolvenza fraudolenta.