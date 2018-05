«Gli abusivi evadono un miliardo di euro»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniTroppi venditori abusivi, troppi affari in nero, troppi evasori fiscali e pochissimi versamenti previdenziali. Anche perchè, in Italia, 2 ambulanti su 3 sono stranieri e non residenti; quindi non saprebbero cosa farsene di una contribuzione all'Inps se poi l'Italia non sarà in futuro il loro Paese.Secondo Anva Confesercenti, infatti, il fatturato delle attività abusive del commercio ambulante è stimabile in 1,85 miliardi di euro (16,7% del fatturato complessivo), con un corrispondente mancato gettito fiscale e contributivo valutabile in 967 milioni di euro.Numeri impressionanti che, incrociando banche dati di diverso tipo (regolarità dei versamenti alle Cciaa, adesione a studi di settore, etc), arrivano a stimare una consistenza di oltre 105 mila operatori irregolari nel commercio ambulante, con una suddivisione tra italiani e stranieri corrispondente al 25% per gli italiani e al 75% per gli stranieri. Si tratta di operatori caratterizzati da evasione fiscale e contributiva: per l'Inps gli stranieri non versano quote pari all'83,2%.Per intercettare i clienti attratti dalle aree mercatali (specie nelle grandi città), la presenza delle cosiddette bancarelle è addirittura asfissiante: ci sarebbero 15 addetti abusivi ogni 100 regolari, mentre addirittura un miliardo di euro si volatilizza invece di finire nelle casse dell'Erario e dell'Inps.«Basta balletti, basta proroghe: la politica mantenga le promesse fatte ed escluda subito il commercio su aree pubbliche dal campo d'applicazione della direttiva Bolkestein - spiega il Presidente di Anva Confesercenti, Maurizio Innocenti -. Gli effetti dell'incertezza e della confusione normativa sono evidenti. In 10 anni, il valore delle nostre imprese si è più che dimezzato, gli investimenti crollati, i mercati sempre più accerchiati da abusivi ed incuria. Circa 7 miliardi di euro di valore economico andati in fumo, mentre noi siamo sempre più precari».riproduzione riservata ®