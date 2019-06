GIUSTIZIA LUMACA

Quattordici lunghissimi anni. E un incubo infamante, quello causato dall'accusa di aver violentato la figlia, che si dissolve solo grazie alla pronuncia di assoluzione fatta dalla Corte d'Appello di Roma che ha ribaltato la condanna a 5 anni arrivata in primo grado.

Abusi sessuali in famiglia. La bimba, all'epoca, aveva 6 anni. Gli accusati (la madre naturale e il suo compagno) vivevano felici a Viterbo fino a quando la badante di una vicina di casa sente la piccola piangere dalla camera da letto della coppia, i genitori che la inseguono, lei che si lamenta e «frasi inequivocabilmente significative», scrivono i giudici di primo grado, che fanno pensare alle violenze. Quindi sporge denuncia. In casa della coppia vengono piazzate microspie, acquisiti spezzoni di immagini ritenuti compromettenti ma mai visionati integralmente. Dopo un pò arrivano i carabinieri con le manette per la coppia mentre la bimba (che oggi ha quasi 20 anni e vive con la madre) viene portata via. Era il 28 gennaio del 2006. Oggi la donna e il compagno si sono lasciati. Tante cose sono cambiate. Ma forse è stata fatta giustizia.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

