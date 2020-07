Giusina torna in cucina con le sue ricette: boom

Rita Vecchio

Successo bis per Giusi Battaglia. Torna Giusina in cucina - Gusto e tradizione palermitana, la seconda serie del fortunato programma nato per caso in quarantena e che nella prima puntata dell'11 luglio ha segnato 256 mila spettatori (2,5 per cento di share). Registrato sempre nella sua cucina alle porte di Milano - sua città di adozione da sedici anni - andrà in onda ogni sabato alle 15,45 su Food Network (canale 33) per un totale di 6 puntate prodotte da Jumpcutmedia e tantissime ricette della sua Palermo. Brioche con lo zucchero (che i suoi due gemellini di 4 anni divorano nella sigla), crostata al gelo di anguria, carne alla marescialla, anelletti al forno, pasta con i tenerumi: a incorniciare queste bontà, musica e testo firmati da Lello Analfino dei Tinturia, la famosa band siciliana. A cantarla? Sempre Giusi. «Sto realizzando sogni. Il programma di cucina che sta andando benissimo e cantarne io stessa il brano: cosa volere di più?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

