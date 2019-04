Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma: le app meteo possono nuocere al turismo?

«Comprendo che, se si pubblicano dati meteo con un taglio troppo ottimistico e poi c'è maltempo, le app vengono accusate di scarsa precisione. Ma, per la nostra esperienza, troppo spesso questi dati tendono al pessimismo».

Servirebbe più serietà?

«Sembrava che il sistema funzionasse dopo le ultime polemiche: tuttavia l'attendibilità del meteo, di fatto, si ha 3 o 4 giorni prima di una data. Se a lungo si vedono previsioni nere e poi due giorni prima della presunta partenza si pubblica che il tempo sarà migliore, per i vacanzieri è tardi».

I danni al settore turismo possono essere gravi?

«La stagione estiva in Italia dura circa 40 giorni. Si conta molto su quesi 7-8 weekend a partire da giugno. Ma se le previsioni ne bruciano quasi la metà...».

Quali località di villeggiatura sono più penalizzate?

«Sia mare che montagna, a seconda della stagionalità».

