Giuseppe Pignatone

Michele Prestipino

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

PALAZZO FIRENZE

Il primo capo della Procura di Roma, il secondo procuratore aggiunto nello stesso ufficio e alla guida della Dda, svelano le caratteristiche e le trasformazioni delle organizzazioni mafiose di cui si sono occupati nella loro lunghissima esperienza da Palermo a Reggio Calabria, fino alle più recenti inchieste che hanno coinvolto la Capitale. Nel libro

Modelli criminali, mafie di ieri e di oggi (Laterza). Con gli autori interverranno Andrea Riccardi, Massimo Franco, Mario Monti.

Piazza di Firenze 27,

oggi alle 17,30,

ladante.it

Nada

OFFICINA PASOLINI REGIONE LAZIO

Protagonista dell'incontro Chiedimi quello che vuoi. La ragazza terribile della canzone italiana, in tour per presentare il nuovo album È un momento difficile, tesoro, parlerà di teatro, letteratura e cinema con il giornalista Ernesto Assante. Previsti in- terventi musicali.

Viale A. da San Giuliano domani alle 21, ingr. libero fino esaur. posti, officinapasolini.it

Giovanni Sollima

PARCO DELLA MUSICA

Doppio appuntamento con Giovanni Sollima e i suoi violoncelli, quest'anno riuniti nel Music Up Close Cello Ensemble, che in Radici affronteranno un viaggio tra tradizioni diverse ma fondate nello stesso terreno.

V.le P. de Coubertin 30, oggi ore 19,30 e domani alle 11, bigl. 20-36 euro

auditorium.com

