Giunta Raggi, via anche l'assessore alle Partecipate

Ancora una volta porte girevoli in Campidoglio. A nemmeno un mese di distanza dall'addio alla giunta Raggi di Adriano Meloni (sostituito da Carlo Cafarotti al Commercio), un altro assessore dell'esecutivo a 5 Stelle va via. Si tratta di Alessandro Gennaro, diventato responsabile delle partecipate dopo l'uscita di scena, lo scorso anno, di Massimo Colomban.Gennaro «ha deciso di rimettere le deleghe e lascia la giunta. Si tratta di una sua scelta presa in totale autonomia. Voglio ringraziarlo per il lavoro svolto e per il carico che si è assunto. Un lavoro estremamente gravoso e che ha svolto in modo egregio», ha annunciato la sindaca Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa congiunta. L'ormai ex responsabile delle Partecipate ha ricambiato i ringraziamenti parlando di una «decisione maturata per ragioni strettamente personali» per una mole di lavoro in giunta diventata «poco compatibile» con altri suoi «impegni di natura professionale».Tra le ipotesi in campo c'è quella che le sue deleghe vadano ad arricchire le competenze, già pesanti, dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. Nessuna conferma da Raggi, che per ora non si è sbilanciata, annunciando però l'intenzione di «procedere a una progressiva eliminazione di questo assessorato».riproduzione riservata ®