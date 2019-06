GIUNGLA DI CITTÀ

Flavia Scicchitano

«Qui a Roma ci sono mostri, non gabbiani». Inizia così, con un tweet, l'affondo di Matteo Salvini contro l'amministrazione di Roma Capitale. Subito dopo il vicepremier e ministro dell'Interno pubblica anche un video: «Sono sul tetto del ministero a Roma e sono a rischio - dice - qui ci sono dei gabbiani che sono degli F35. Cerchiamo di schivarli ma continuo a sentire delle urla, questi ingrassano perché mangiano l'immondizia che trovano per strada».

E ancora: «Se i rifiuti fossero rimossi dalle strade e non fossero lasciati lì a marcire per giorni - prosegue ancora - non ci sarebbero in giro questi esseri giganteschi, questi gabbiani che sono belli in spiaggia meno in città. Mi appello al comune di Roma togliete l'immondizia dalle strade perché non se ne può più». L'attacco ai pentastellati viene immediatamente raccolto: «Ma Salvini perché una volta tanto che sta al ministero invece di mettersi alla scrivania sta sul tetto a guardare i gabbiani? - chiede il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti - Mi dispiace molto per i poveri gabbiani abituati a stare sul tetto di un ministero sempre vuoto, spaventati da questa improvvisa presenza».

Con l'arrivo dell'estate l'emergenza rifiuti diventa ancora più insopportabile. Dai cassonetti stracolmi e cumuli di spazzatura sulle strade i cattivi odori appestano dalle periferie al centro della città. «Miasmi e rifiuti da discarica a cielo aperto ecco come si presenta Roma nei primi giorni di caldo estivo - afferma la consigliera del Pd capitolino, Ilaria Piccolo - Purtroppo è questo il panorama che oggi, gli abitanti e i turisti della città più bella del mondo, si trovano ad osservare. La situazione della raccolta dei rifiuti nella Capitale, non è più solo un'emergenza, è uno status di degrado permanente che l'amministrazione non riesce a risolvere. Una vera vergogna, uno scenario deprimente che con il caldo è l'anticamera dell'emergenza sanitaria».

riproduzione riservata ®

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA