GIUNGLA CAPITALE

Franco PasqualettiLa lupa capitolina realizzata con le piante di bosso? Sembra diventata un'orsa pelosa. Le aiuole sono ridotti come una giungla. I rifiuti dominano la scena e l'erba alta ha coperto i fiori tricolore secchi. Tutto questo nella piazza più centrale del centro: piazza Venezia.L'aiuola centrale è nel degrado più assoluto. Una situazione che viene fotografata ogni giorno da centinaia di turisti. Eppure quel giardino dovrebbe esser curato come un oracolo: il tricolore è ormai un lontano ricordo. Tutti i fiori, specialmente quelli color rosso sono morti. Al loro posto sono spuntate foglie di cicoria e erbacce varie.Il prato è cresciuto a dismisura senza che nessuno lo tagli. E tra i cespugli spuntano bottiglie di birra, cartacce e il segnale abbattuto che indicava il divieto di calpestare l'aiuola.E che dire della cara lupa capitolina: un tempo avevamo denunciato la morte delle piantine che raffiguravano Remo, il gemello di Romolo allattato secondo la leggenda della fondazione dell'Urbe. Oggi quella lupa sembra un'orsacchiotta di peluche. Nessuno si è mai degnato di spuntare le foglie di bosso che la raffiguravano. E oggi è un altro animale.Per un'aioula importante come quella di piazza Venezia serve più cura, più manutenzione e meno sciatteria. Giriamo la segnalazione al Campidoglio, sperando in un ritorno al giusto decoro.riproduzione riservata ®