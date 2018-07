Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giulio ScarpatiCASTEL SANT'ANGELOL'attore darà voce all'imperatore Adriano in un concerto-racconto liberamente tratto dal romanzo di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano, primo di due progetti speciali dedicati al monumento capitolino. Rassegna ArtCity, Sere D'Arte, in prima assoluta.Lungotevere Castello 50, Cortile delle fucilazioni, oggi alle 19, 7,50-15 euro, 0632810410Edoardo FerrarioACCADEMIA DI DANZACon il nuovo show, Diamoci un tono: l'autore e attore racconta il suo rapporto con lo sport, l'amore, l'alimentazione sana, il suo strano lavoro, la politica, i viaggi, la nuova musica italiana e molto altro, per una comicità adulta. Progetto Lunga Vita Festival.Largo Arrigo VII 5, oggi alle 20, 12-20 euro, 3403700803Blues FestivalPINI SPETTINATITre band tra le più quotate del panorama capitolino e nazionale a condividere un palcoscenico che apre le porte al blues e alla musica d'oltreoceano: Jona's Blues Band, Mario Donatone Quintet e Muddy Roosters.Via Campo Barbarico 80, oggi dalle 21,30, 10 euro, 3348337356Il cinema leggeil mondoBIBLIOTECA G. MAMELIL'intrusa, di Leonardo Di Costanzo, é il film che inaugurerà la rassegna itinerante L'Estate in biblioteca (fino al 27/09).Via del Pigneto 22, oggi alle 20, medfilmfestival.org