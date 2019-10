GIULIA VALENTINA, 600 MILA FOLLOWERS

Giulia Valentina, 680mila followers su Instagram. Giusta la laurea in influencer?

«Preferisco definirmi content creator, creare contenuti su ciò che meglio si conosce e solo dopo comunicarlo sui social.

Quindi il corso è superfluo?

«È giusto studiare l'evoluzione del marketing e dei social. Ma la laurea in influencer mi fa paura. Sembra una trovata commerciale».

Quale insegnamento non dovrebbe mancare in un corso del genere?

«La consapevolezza di essere un brand. Non si possono fare cose troppo lontane dal personaggio che si è creato. Avendo ben presente il target di riferimento».

Perché questo lavoro attrae tanto?

«Perché sembra facile, con guadagni facili e uno stile di vita lussuoso. La domanda che mi fanno spesso è: come fai ad avere tanti follower? Ma è sbagliata. Sarebbe più giusto chiedersi: cosa voglio comunicare?». (I.D.P.)

