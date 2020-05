Giulia Salemi

Come si sono consolati gli italiani durante i lunghissimi 57 giorni di lockdown, per superare l'angoscia dell'incertezza del futuro? A esaminare i trending topic generati da un algoritmo che identifica gli argomenti più dibattuti on line, la risposta è una: ai fornelli.

Lo dice una ricerca condotta da Soluzione Group, agenzia specializzata nella comunicazione digitale, sui post con l'hashtag #quarantena (372.577 raccolti dal lancio della campagna #iorestoacasa).

Gli analisti si sono concentrati su un periodo di 24 ore: sono state 1100 le mention inerenti a keyword legate al termine quarantena e abbinate a parole chiave del mondo food (#cibo, #foodporn, #cooking, #foodlover, #pizza), coinvolgendo un pubblico di ben 37.500 persone. In casa hanno cucinato di tutto, ma al primo posto regna sovrana la pizza. Un dato che trova conferma anche nei dati dei prodotti più acquistati nei supermercati durante il lockdown: gli impasti per pizze sono volati a +38%. E tra le creazioni casalinghe, dietro la pizza ci sono le torte, seguite dal pane e dai biscotti. Al quinto posto, il tiramisù.

A riempire i propri profili social di sperimentazioni culinarie sono i giovani tra i 25 e i 34 anni: è loro il 49,7% dei post, uno su due. Le donne regnano tra i fornelli più degli uomini: 58,5% contro 41,5%.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 05:01

