Giulia Parini Una start-up a tutti gli effetti, pensata per i ragazzi autistici

Una start-up a tutti gli effetti, pensata per i ragazzi autistici che nell'agricoltura potranno trovare la loro indipendenza e, perché no, anche un lavoro per il loro futuro. Nasce così l'idea di ristrutturare il Casale delle Arti e dei Mestieri sull'Ardeatina per farlo diventare una fattoria speciale, in cui i giovani con neurodiversità o in condizioni di disagio avranno l'opportunità di imparare un mestiere: il progetto avrà la partnership del ministero dell'istruzione, del Campidoglio, della Città Metropolitana di Roma, della onlus «Insettopia» e dell'Università di Tor Vergata che curerà gli aspetti clinico-abilitativi dei ragazzi, tramite l'equipe medica «Autismo Tor Vergata» diretta dal dottor Luigi Mazzone.

Ma in prima fila ci saranno anche gli istituti agrari Emilio Sereni e il Giuseppe Garibaldi.

«È un sogno che si realizza - ha spiegato il presidente di Insettopia, Gianluca Nicoletti, tra i maggiori promotori del progetto e papà di Tommy - una speranza per i nostri figli che coltiveranno la terra e troveranno la loro autonomia». L'avvio del progetto, in cui rientra anche il concept «Cervelli Ribelli, è giunto proprio ieri in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza dell'Autismo. «Questo progetto - ha dichiarato il ministro all'istruzione Marco Bussetti - riveste una notevole rilevanza simbolica e materiale, ancora di più in una Giornata così importante. Progetti come questo vanno sostenuti e possono essere modelli da riproporre su scala nazionale».

