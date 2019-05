Giulia Parini

Per la prima domenica del mese, il 2 giugno 2019, giornata che celebra la Festa della Repubblica Italiana, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, un'iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Oltre alle collezioni permanenti dei Musei, è possibile visitare gratuitamente le tante mostre in corso a esclusione delle due mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi dal titolo Roma nella camera oscura e Fotografi a Roma e della mostra Claudio Imperatore al Museo dell'Ara Pacis. Ai Musei Capitolini il 2 giugno è l'ultimo giorno per visitare La Roma dei Re.

Il racconto dell'archeologia, una mostra che ha acceso per molti mesi i riflettori sulla fase più antica della storia di Roma, illustrando gli aspetti salienti della formazione della città e ricostruendo costumi, ideologie, capacità tecniche, contatti con ambiti culturali diversi, trasformazioni sociali e culturali che interessarono Roma nel periodo in cui la città, secondo le fonti storiche, era governata da re. Anche per Péter Korniss: Transizione al Museo di Roma in Trastevere, il 2 giugno è l'ultimo giorno di visita; l'esposizione è dedicata al motivo centrale dell'opera di Korniss, una delle figure più significative della fotografia contemporanea ungherese, ovvero la scomparsa della cultura contadina tradizionale nell'Europa orientale.

