Giulia PariniNuova bufera sugli ultrà della Lazio: approfittano della pausa del campionato per fare una gita fuori porta. Dove? A Predappio, per visitare la casa natale di Benito Mussolini. E la polemica è assicurata. A pubblicizzare il viaggio in Romagna è la pagina Facebook Curva Nord 12 Lazio che promuove la gita per domenica prossima, 18 novembre.Domenica infatti la Lazio non sarà in campo, come tutte le altre squadre di Serie A perché i giocatori della Nazionale saranno impegnati negli incontri con il Portogallo e la Polonia. Se la Lazio non gioca quindi, né in casa né in trasferta, gli Irriducibili partono alla volta di Predappio. Un viaggio organizzato nei minimi dettagli, come fosse una trasferta al seguito dei ragazzi di Simone Inzaghi: viaggio in pullman e pranzo 50 euro, tutto compreso. Che cosa c'è che non va? Quel che non è piaciuto sui social network è il voler attirare l'attenzione sulla casa natale del Duce.Poche parole che vanno a sottolineare ancora una volta la vicinanza di una frangia della tifoseria laziale, non tutta ovviamente, con gli ambienti dell'estrema destra. Tanto da organizzare una gita di gruppo nella città che diede i natali a Mussolini. E tornano così alla mente tristi episodi saliti alla ribalta delle cronache come le figurine con il volto della giovane Anna Frank in maglia giallorossa sugli spalti dello Stadio Olimpico, i cori antisemiti e quelli razzisti alla volta dei giocatori avversari di colore. Un'altra polemica, insomma, non ci voleva. E allora qualcuno ha pensato di smorzare i toni visto che ieri, dopo i malumori sui social, la notizia ha fatto il giro del web e il post è stato prontamente rimosso.Ieri pomeriggio infatti non era più presente sulla bacheca del gruppo. Restavano solo gli annunci per partecipare alle trasferte o per acquistare maglie, felpe o cappellini degli irriducibili. Non è chiaro quindi se il post è stato tolto per evitare ulteriori polemiche o, piuttosto, perché era stato raggiunto il numero massimo di partecipanti alla gita.riproduzione riservata ®