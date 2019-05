Giulia Parini

Il presidente del Consiglio, il Viminale, il ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri si dichiarano parti lese nell'eventuale processo per i presunti depistaggi sul caso della morte di Stefano Cucchi, che vede imputati otto carabinieri, tra cui ufficiali. «Un fatto senza precedenti e un momento di riavvicinamento tra cittadini e istituzioni», ha commentato Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, subito dopo la presentazione dell'istanza di costituzione di parte civile da parte dell'Arma e della Difesa all'udienza preliminare sul procedimento dell'eventuale Cucchi quater, che stavolta vede sotto accusa la catena di comando che avrebbe depistato le indagini sulla morte del giovane. Scelte che ufficializzano una netta presa di posizione già annunciata in una lettera affidata ai familiari di Stefano dal comandante generale dei Carabinieri Giovanni Nistri l'11 marzo scorso.

A presentare la stessa richiesta, sulla quale il Gup si è riservato di decidere, è stata anche la famiglia Cucchi, l'appuntato Riccardo Casamassima, gli agenti di polizia penitenziaria, il Sindacato dei Militari e Cittadinanzattiva. «Per la prima volta un sindacato si è schierato al nostro fianco e non contro di noi», ha aggiunto ilaria Cucchi. «Le Forze dell'Ordine sono un esempio di professionalità e dedizione che ci fa essere orgogliosi: per colpa di poche mele marce non possiamo accettare che vengano infangate tutte le divise. È questo che ha motivato la costituzione di parte civile del Viminale nel processo Cucchi», ha chiarito il ministro Salvini. Nell'istanza presentata dall'Arma, che chiede una provvisionale di 120mila euro, c'è un duro attacco ai colleghi imputati che, «nel commettere i reati contestati, hanno cagionato un grave danno patrimoniale e morale alle amministrazioni». «Una partita giocata «con le carte truccate», l'ha definita il sostituto procuratore Giovanni Musarò. Le richieste di giudizio da parte della Procura sono nei confronti, tra gli altri, del generale Alessandro Casarsa (all'epoca dei fatti capo del Gruppo Roma) e per il colonnello Lorenzo Sabatino (ex capo del nucleo operativo di Roma) e altri sei imputati. Secondo l'accusa, i depistaggi partirono da Casarsa e furono «messi in atto» dagli altri secondo i vari ruoli di competenza. Per i pm alcuni degli indagati avrebbero attestato il falso in due annotazioni di servizio datate 26 ottobre 2009.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA