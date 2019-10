Giulia e il nonno si incamminano nel Mercato Grande ortifrutticolo, il più grande e ampio della città, nonché storico. L'idea è preparare una cena per la classe di Giulia, invitando tutti i suoi amici e preparando una cena con i piatti che ricordano i loro paesi di origine. Così Giulia scopre tantissime cose su frutta e verdura, ma non solo: il farro cereale giramondo, le banane che avevano semi, di mandorle avvelenate. Incontra il pane di castagna, gli infusi, le senapi. E come si iniziarono a studiare e coltivare le piante, nel 1545 all'Orto Botanico di Padova. Un racconto pieno di storie, scritto dal professore di Filosofia delle Scienze botaniche a Padova, Telmo Pievani, e dal giornalista Andrea Vico, con le illustrazioni di Nicolò Mingolini.

Piante in viaggio di Pievani e Vico, Editoriale Scienza, 17,90 euro

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

