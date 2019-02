Giulia dice che non ce la fa più a non essere sposata. Ha divorziato dieci anni fa dal padre dei suoi quattro figli, che ha subito preso un'altra moglie, e da allora Giulia ha avuto solo una storia lunga, con un uomo che quando si è trattato di decidere come proseguire, si è dileguato. Mi chiede io che ne penso. Giulia mia, mi dici di avere cinquant'anni, e di essere sana e carina, di avere un lavoro che ti piace. Io penso che tu sia un po' lamentosona, e che sia già bella, una vita così, con quattro figli, un ex marito tutto sommato gentile e generoso, la salute e il lavoro. Penso che potresti goderti quel che sei e quel che hai costruito. Davvero avresti voglia di ricominciare lo stesso progetto? Io, per me, il progetto-famiglia lo ritengo portato a compimento: mio figlio ha un patrimonio affettivo di un fratello, due sorelline, e un quasi-fratello con cui è cresciuto insieme. Siamo sani, e abbiamo dei veri amici, un sacco di cose da fare, da scoprire Certo, innamorarsi è bello, ma cominciamo a non fare la lagna e a volerci bene, su. Vedrai che, se ti vuoi bene, il prossimo non scappa.

