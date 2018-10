GIUDICE SPORTIVO Per il viola Chiesa niente prova tv E il ds Corvino: «Basta criticarlo»

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Niente prova tv per l'attaccante della Fiorentina Chiesa, criticato per aver simulato nell'azione del rigore concesso ai Viola nella sfida casalinga contro l'Atalanta di domenica scorsa. Nessun processo, quindi, a Chiesa e l'inevitabile difesa del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino che ha tuonato: «Giù le mani da Federico e giù le mani dalla Fiorentina. Chi parla di Chiesa dovrebbe sapere chi è veramente, e basterebbe notarlo guardando ciò che Federico subisce ogni domenica».Un turno di squalifica è stato inflitto dal giudice sportivo a Mario Rui del Napoli, espulso sabato nel match di Torino contro la Juve. Cinque mila euro a Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, per la lite di fine partita con Stefano Pioli.(G.Bul.)