Giubileo, Raggi esclusa dal vertice

Il Campidoglio resta escluso dai preparativi per il Giubileo 2025, la Raggi va su tutte le furie. Ieri mattina a Palazzo Chigi, come riportato da Il Foglio, si sono incontrati il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione sul Giubileo del 2025: si è trattato di un primo incontro per individuare una linea organizzativa sull'evento. Anche per capire con quali e quanti fondi organizzare una simile ricorrenza.

Peccato che a quel tavolo non sia stata invitata la sindaca Raggi né è stato coinvolto nessun altro esponente del Campidoglio. La notizia ha mandato su tutte le furie Roma Capitale: «Se venisse confermato, si tratterebbe di un grave sgarbo istituzionale. Il coinvolgimento della città e dell'amministrazione capitolina da parte del Governo, infatti, non dovrebbe mai tener conto del colore politico di chi ha l'onore e il compito di rappresentare tutti i romani. Stupisce che Palazzo Chigi non abbia ancora smentito le indiscrezioni dei media».(L. Loi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

