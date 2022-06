Giubileo in Uk tra festa e ansia: malessere per la Regina, non parteciperà alla messa

Il Regno Unito celebra il Giubileo di platino di Elisabetta, tra gioia e ansia. Dopo una giornata di festeggiamenti in una Londra invasa da una folla oceanica, infatti, è arrivata la notizia che la regina non parteciperà alla messa di ringraziamento di oggi alla cattedrale di Saint Paul di Londra. Una decisione presa in seguito a un «malessere»: lo fa sapere Buckigham Palace, citato dalla Bbc, che parla di nuove preoccupazioni per la salute della sovrana 96enne, che celebra i 70 anni sul trono. «La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere», ha reso noto un portavoce del Palazzo.

La 96enne sovrana, in abito color carta da zucchero firmato da Angela Kelly, è stata salutata da ripetuti urrà di una folla strabocchevole assiepatasi alla fine della parata di Trooping di Colour di fronte a Buckingham Palace e lungo tutto il vialone del Mall per rendere omaggio ancora una volta alla sovrana più longeva della storia britannica: tornata a farsi vedere per l'occasione più importante dopo mesi di semi-isolamento e di forfait a ripetizione. La regina si è mostrata sorridente, e toccata dietro le lenti fumé dall'enorme manifestazione d'affetto dei sudditi affluiti in un tripudio di Union Jack, ha indugiato con lo sguardo sulla marea umana che la invocava prima di rientrare dal balcone nel palazzo. Balcone da cui ha assistito con un'espressione soddisfatta e a tratti assorta al passaggio di elicotteri e jet, con al fianco i membri in servizio attivo della Royal Family: alternando fitti scambi di parole con l'eterno erede al trono Carlo, alla sua destra, a qualche battuta con la di lui consorte Camilla, ma anche con il piccolo Louis, 4 anni, terzogenito di William e Kate, vivace alla sua sinistra accanto a mamma, papà, al fratello maggiore George e alla sorella Charlotte.

Accanto della sovrana è stato dato spazio come previsto solo ai membri «in servizio attivo» della dinastia. Quindi senza il terzogenito Andrea, accantonato per il coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein. E senza il nipote ribelle Harry, giunto a Londra a omaggiare la nonna per la prima volta con la moglie Meghan ed entrambi i figlioletti, Archie e Lilibet Diana, dopo lo strappo del trasloco negli Usa.



