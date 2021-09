Giù 25 metri con la fune per svaligiare appartamenti

Durante il mese di agosto erano diventati l'incubo per i residenti di numerosi quartieri presi di mira per i furti in appartamento: case lasciate incustodite per le vacanze estive. Come funamboli da circo, i ladri si arrampicavano da balconi e grondaie, riuscendo a calarsi con la fune anche per 25 metri.

Ma ora i cittadini, soprattutto quelli di via Giuseppe Berneri a Torre Spaccata, possono tirare un sospiro di sollievo. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno infatti arrestato i due ladri acrobati. La corda, legata alla ringhiera dei balconi, serviva per entrare nelle case ma anche per uscirne. Nell'ultimo colpo, quello fatale, i due malviventi avevano forzato una grata e si erano introdotti nell'appartamento. I ,militari li hanno colti sul fatto, la refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. Gli zaini usati dai banditi avevano dentro un piede di porco e attrezzi da scasso, oltre alla corda utilizzata per arrivare al secondo piano della palazzina.(E.Orl.)



