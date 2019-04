GITA DA PAURA

Lorena Loiacono

Un pullman viene tamponato da dietro e in un attimo si ribalta. All'interno c'era una scolaresca di bambini. Panico ieri mattina sulla A1 dove un incidente da film ha messo in serio pericolo la vita di giovanissimi turisti francesi, diretti a Napoli. È accaduto poco dopo le 12 alle porte di Roma, sull'autostrada A1 in direzione sud al km 570, all'altezza del comune di Zagarolo: un autoarticolato ha tamponato un minibus e ne ha provocato il ribaltamento.

Di fronte a quel pullman, pieno di bambini, sono scattati immediati gli sos ai soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e la polizia stradale. In tutto sono sei le persone rimaste ferite di cui 5 bambini. Sono stati tutti trasportati d'urgenza in ospedale, anche tramite l'eliambulanza, con codice rosso. I bambini, secondo quanto si appreso nel pomeriggio, avrebbero riportato alcune contusioni e qualche frattura ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Quattro bambini sono stati trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù mentre il quinto è stato portato al policlinico Gemelli. L'adulto, un prof, invece, al policlinico Umberto I. Per consentire l'arrivo dei soccorsi e liberare la carreggiata, è stato necessario chiudere

un tratto di Autostrada del Sole interessato dall'incidente, fra Tivoli e San Cesareo. La viabilità è stata poi riaperta in direzione Napoli dopo circa due ore, alle 14.20, mentre il tratto in direzione Firenze è stato riaperto alle 15.40 dopo tre ore e mezza. Inevitabili le code, fino a 5 km e il caos che ne è derivato sia in direzione sud sia in direzione nord. La polizia stradale è al lavoro per capire la reale dinamica dell'incidente con i rilievi e le testimonianze. Intanto il camionista alla guida dell'autoarticolato è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Tivoli per lesioni colpose plurime. L'uomo comunque non è risultato positivo all'alcol test e non aveva assunto stupefacenti.

