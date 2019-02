Giselle

TEATRO VASCELLO

Dopo 175 anni, il testo di Théophile Gautier, reso in scena non è più solo un balletto emblema dell'800 romantico europeo, ma una danza che affonda le proprie radici nel presente godendo di un diritto

di cittadinanza globale. Qui con le coreografie di Chris Haring e Itamar Serussi Sahar per il Balletto di Roma.

Via G. Carini 78, da oggi

a domenica, bigl. da 12 euro, 065881021

Protagonist

PARCO DELLA MUSICA

La seconda produzione del coreografo e danzatore Jefta van Dinther per Cullbergbaletten, la storica compagnia di danza svedese: riflessione sulla umanità, canzoni di rivoluzione e danze di evoluzione per raccontare come la gente si aggrega.

Per Equilibrio festival.

Viale P. de Coubertin 30, oggi alle 21, bigl. 30 euro, auditorium.com

Maschere arcaiche della Basilicata

MUSEI DI VILLA TORLONIA

Nell'anno di Matera Capitale europea della cultura, la mostra vuole essere un viaggio nello spazio e nel tempo, alla scoperta di storie e cronache di vita, fra natura impervia e borghi accoglienti. L'espozione si propone di far conoscere l'universo artistico lucano attraverso 38 opere tra maschere e sculture realizzate dall'artista Nicola Toce.

Via Nmentana 70 (Casina delle Civette), fino

al 28/04, bigl. 6 euro,

info 060608, museiincomune.it

