Giro. L'Italia ancora grande: trionfa Ciccone, Nibali vola

ROMA - Il Giro d'Italia sale di quota, in tutti i sensi: arriva fin sopra il Mortirolo, riscende verso Ponte di Legno e, da complicato, diventa ancor più avvincente. Incerto e meraviglioso. Anche perché sono i corridori italiani a dare spettacolo: Giulio Ciccone si prende la mitica Montagna Pantani, dedicata al grande Marco scomparso nel 2004, a 1.854 metri di quota, e allunga le mani sulla sedicesima tappa; Vincenzo Nibali innesca la miccia sulla strada che sale fino al 18 per cento verso il passo più temuto da chi va in bici (e non solo), scattando a 34 km dall'arrivo con una forza impressionante. È una stilettata, quella dello Squalo, che provoca sconquassi e non passa inosservata alla maglia rosa Richard Carapaz che, prima di rispondere a colpi di pedale, chiede lumi alla propria ammiraglia. L'ecuadoriano è giovane, ma esperto: dimostra di saper gestire anche sotto sforzo le situazioni più complicate. Nibali ora è 2° a 1'47 da Carapaz, più dietro Roglic. Oggi si sale ancora, il Giro 2019 è sempre più bello e avvincente.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

