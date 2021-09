Giravolta Johnson: «No al passaporto vaccinale»

Il governo di Boris Johnson ci ripensa: in Inghilterra, la maggiore nazione del regno Unito, non ci sarà alcun green pass. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Sajid Javid: «Inutile fare una cosa tanto per farla - ha detto - sono lieto di annunciare che non andremo avanti su questa strada».

La misura avrebbe dovuto essere approvata entro fine settembre e imporre l'obbligo della certificazione vaccinale (o di un test negativo) per poter accedere a locali notturni, discoteche o eventi di massa: concerti, spettacoli, manifestazioni sportive). Il green pass sarà invece necessario in Scozia a partire dal primo ottobre.

Il contrordine del governo è stato deciso perché la misura difficilmente sarebbe stata approvata dal Parlamento: il passaporto vaccinale è osteggiato sia dall'opposizione laburista e liberaldemocratica («È contrario allo spirito britannico» ha detto il leader laburista Keir Starmer) sia da frange degli stessi conservatori, per cui il green pass è una misura «coercitiva e discriminatoria». Il ministro della Sanità ha addotto però un'atra motivazione della giravolta: all'estero - Italia compresa - il green pass è stato introdotto per incoraggiare la gente a vaccinarsi. «Ma questo è un obiettivo che la Gran Bretagna è già in via di raggiungimento - ha detto Javid - con oltre l'81 per cento dell'intera popolazione over 16 già immunizzata con 2 dosi e il 90% con una».(G.Obe.)

